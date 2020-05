Caroline Garcia parla del rapporto con la Mladenovic: ” Ci sono voluti due anni per giocare di nuovo insieme”

Caroline Garcia e Kristina Mladenovic, un tempo migliori amiche e campionesse del Roland Garros in doppio (nel 2016), hanno avuto un grande litigio nel 2017 e hanno persino smesso di parlarsi per due anni.

Garcia ha anche abbandonato la squadra di Fed Cup, scelta che è stata apertamente criticata da tutti le altre tenniste francesi, ma poi ha deciso di dare una mano nel 2019, tornando in squadra e facilitando un po ‘il suo rapporto con Kiki. Risultato? La Francia ha vinto la Fed Cup 2019, battendo l’Australia nel doppio decisivo giocando l’ultima sfida proprio con la Mladenovic.

Durante una diretta con Gael Monfils su Instagram, la García non ha approfondito i suoi problemi con Mladenovic, ma non è riuscita a sfuggire all’argomento. “La nostra amicizia ha attraversato momenti molto complicati. Ci sono voluti due anni per giocare di nuovo insieme e la verità è che era molto strano averla dalla stessa parte del campo. Abbiamo dato un esempio di professionalità, poiché entrambe sapevamo che sarebbe stato molto complicato o quasi impossibile vincere l’una senza l’altra. Abbiamo vinto l’incontro decisivo insieme, era tutto scritto ”.