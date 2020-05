Reilly Opelka vince il primo torneo Pro Match Series (Video)

Reilly Opelka, 22enne americano che attualmente occupa la 39a posizione nella classifica mondiale, ha vinto ieri sera il primo torneo organizzato dalla UTR Pro Match Tennis Series, che si è svolto in un campo privato a West Palm Beach, a pochi minuti di distanza e chilometri da casa tua.

Il gigante di 2,10 metri, che era in ottima forma prima dell’interruzione del circuito a causa del coronavirus, ha sconfitto in finale il serbo Miomir Kecmanovic, che vive e si allena anche lui in Florida (a Bradenton) e occupa la 47esima posizione ATP , con il punteggio di 4-3 (2), 2-4 e 4-2, in una partita che, come tutte quelle che hanno giocato in questo torneo, è stata giocata al meglio dei tre set con ogni set dalla durata di 4 game e senza i vantaggi.

Al terzo posto si è classificato il polacco Hubert Hurkacz (29 ° ATP), che ha sconfitto l’americano Tommy Paul (59 °) per 4-1, 0-4 4-1. L’ex campione junior del Roland Garros è stato l’unico dei quattro tennisti che non è riuscito a vincere un incontro.