Sondaggio LiveTennis – Il miglior tennista italiano: Travaglia batte Musetti per un voto. Avanti Sinner e Berrettini

Matteo Berrettini è il primo ad approdare ai quarti di finale del torneo che consentirà di eleggere il miglior tennista italiano secondo i lettori di LiveTennis: nel sondaggio contro Alessandro Giannessi, il romano si è imposto con un ampio margine. Accedono al terzo turno Lorenzo Sonego, Jannik Sinner e Gianluca Mager; incredibile equilibrio nel duello tra Lorenzo Musetti e Stefano Travaglia, ad approdare alla fase successiva è il giocatore di Ascoli Piceno per appena un voto (207-206).

TERZO TURNO

(1) Matteo BERRETTINI vs (15) Alessandro GIANNESSI 402-17 (95.9%-4.1%)

SECONDO TURNO

(5) Gianluca MAGER vs Filippo BALDI 370-46 (88.9%-11.1%)

Stefano NAPOLITANO vs (16) Matteo VIOLA 269-142 (65.5%-34.5%)

(4) Jannik SINNER vs Francesco FORTI 402-18 (95.7%-4.3%)

(14) Roberto MARCORA vs Andrea VAVASSORI 317-93 (77.3%-22.7%)

Simone BOLELLI vs (3) Lorenzo SONEGO 157-260 (37.6%-62.4%)

(6) Stefano TRAVAGLIA vs Lorenzo MUSETTI 207-206 (50.1%-49.9%)

(11) Federico GAIO vs Andrea ARNABOLDI 280-130 (68.3%-31.7%)