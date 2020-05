Un club svizzero “ingaggia” unilateralmente Roger Federer come calciatore

Roger Federer è ormai considerato da molti il miglior giocatore di tennis di tutti i tempi, ma c’è stato un tempo in cui era più propenso a giocare a calcio. Sebbene il Basilea sia il suo club del cuore, è stato un altro club, l’FC Villarepos, della quinta divisione svizzera, che ha sorpreso lo svizzero con un gesto inaspettato nei giorni scorsi.

Il club ha inviato a Federer una maglia con il numero 20 – in riferimento ai 20 titoli del Grande Slam di Roger – e un contratto pronto per essere firmato in modo che il campione di tennis diventi un giocatore di calcio. “Siamo uno dei club più piccoli della Svizzera. Anche se non accetti il nostro contratto, sarebbe bello poter scattare una foto con te con la maglia e firmarla”.

Sui social media, il club rivela anche che la licenza di calciatore di Federer rimane attiva. Garantisce la fascia da capitano allo svizzero e uno stipendio che non raggiunge i 200 euro all’anno. È quello che possiamo offrire.