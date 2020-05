La bella iniziativa di John Isner

Il tennista americano John Isner ha lanciato, ieri, un’iniziativa molto interessante che ha come obiettivo principale quello di aiutare una fondazione che supporta i giovani con problemi cerebrali.

Il numero 21 del mondo ha lasciato un messaggio sui social network per spiegare l’iniziativa: l’obiettivo è realizzare un video dove dovete colpire 30 palline contro il muro (simile alla sfida di Federer), in questo caso i colpi non devono essere consecutivi. L’ingrediente obbligatorio, secondo Isner, è il divertimento!

Il secondo passo è condividere il rispettivo video sui social network il 16 maggio con gli hashtag del Team Luke Hope for Mind e il terzo passo è fare una donazione dal valore di almeno 30 dollari.

Dopo il 16 ci sarà un sorteggio e il vincitore, insieme ad un amico, sarà in un campo da tennis insieme con l’americano dove scambieranno dei colpi!

Who wants to hit with me? Follow the rules below for a chance to win while helping my good friend @TimSiegelTTU and his incredible foundation @TeamLukeHFM pic.twitter.com/1PHQAZDZro

— John Isner (@JohnIsner) May 5, 2020