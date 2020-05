Parte anche il Circuito Nazionale Italiano. Dal 15 Giugno si comincia a Todi. Presenza di Fabio Fognini

Anche l’Itália avrà dei tornei di esibizione nei prossimi mesi, con l’obiettivo di restituire un buon allemaneto ai giocatori.

Il nostro paese, che è stato uno dei più colpiti dal coronavirus, avrà il suo circuito nazionale dal 15 giugno e partirà dalla città di Todi, che ha ospitato un torneo challenger fino al 2018. Fabio Fognini è il principale tennista confermato, potrebbe esserci anche Matteo Berrettini che però al momento vive negli Stati Uniti.

Con il calendario mondiale rimandato per il momento fino al 13 luglio, in Italia i circoli hanno riaperto i campi questa settimana, ma solo per l’allenamento. Il nuovo circuito di esibizione potrebbe avere la presenza anche di tenniti stranieri, simile a quello che sta accadendo in Germania. Il circuito prevede almeno tre tornei. L’idea è di un tabellone a 32 giocatori con quattro wild card e trasmissione televisiva dell’evento scrive il Corriere dello Spor.t

L’evento dovrebbe svolgersi a porte chiuse.