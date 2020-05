ATP-WTA-ITF-Grand Slam: Raccolti più 6 milioni di dollari per il fondo di sostegno ai tennisti

In un comunicato congiunto delle tre maggiori organizzazioni tennistiche, ATP, WTA e ITF, è stato delineato il fondo per il sostegno economico ai giocatori.

Il Player Relief Programme riguarderà complessivamente 800 giocatori, uomini donne e doppisti compresi, e sono stati già raccolti oltre 6 milioni di dollari.

I criteri per la distribuzione e l’assegnazione dei fondi si baseranno sulla classifica nonché sui premi guadagnati nel corso della carriera. Secondo alcune voci si terrebbe conto della classifica al 31/12 e al 01/07 del 2019 nel considerare gli aventi diritto. Il fondo verrà gestito dall’ATP e dalla WTA.

Sulle modalità procedurali del fondo erano intervenuti ultimamente anche ex-tennisti.

Youzhny, attuale coach di Shapovalov, ha espresso la sua incertezza su quali siano i criteri di base, ventilando la promozione di un fondo di beneficenza a cui tutti potevano donare liberamente, senza cioè rendere la contribuzione obbligatoria, ed estendendola ben oltre la posizione n.100 in classifica.

Hewitt, ex n.1 ed attuale capitano della squadra australiana della Davis Cup, aveva espresso i suoi dubbi sull’obbligatorietà per i tennisti entrati da poco nei top100 (in particolare Duckworth, australiano e vincitore a Novembre 2019 di Playford 2 e Pune e nel 2020 del Challenger di Bangalore).

Il due volte campione di Slam ha poi commentato il rifiuto di Thiem di partecipare al fondo con le seguenti parole “Lui ha qualche problema con dei tennisti che stanno molto in basso nella classifica e che non danno il massimo per sfruttare il loro potenziale”.

Anche Trungelliti aveva criticato molto duramente la decisione di Thiem “Alla fine ognuno è libero di usare i propri soldi come crede, ma non può dire che i tennisti non li meritino quando ci sono persone che sudano come bestie per arrivare dov’era lui o dov’è adesso in classifica. E’ piuttosto brutto che un tennista dica cose del genere”.

Ricordiamo che non si giocherà nel circuito maggiore almeno fino al 13 luglio.

