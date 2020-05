Omar Camporese: “le prospettive per il nostro tennis sono buone. Con Fabio Fognini, Matteo Berrettini e Jannik Sinner possiamo guardare al futuro con ottimismo” (con il video della finale di Rotterdam 1991)

Omar Camporese, ex top 20, e capace di vincere in carriera il torneo di Rotterdam nel 1991 battendo in finale Ivan Lendl, ha parlato del tennis italiano in un’intervista concessa al quotidiano “Il Resto del Carlino”.

Camporese attualmente lavora come Direttore tecnico al Green Garden di Mestre.

“Come tutti vivo male questo momento: mi mancano il tennis e i miei ragazzi. Venezia è una bellissima città. A Mestre mi vogliono bene e mi mettono nelle condizioni di operare al meglio. Invecchiando, magari, sentirò il bisogno di avvicinarmi a casa.

Ma fa fede il vecchio adagio: nessuno è profeta in patria. Ne approfitto per recuperare con la famiglia”.

“Ci sono ragazzi di valore, ma a livello giovanile non si può mai sapere: basta una partita per cambiare una carriera. Ma le prospettive per il nostro tennis sono buone. Con Fabio Fognini, Matteo Berrettini e Jannik Sinner possiamo guardare al futuro con ottimismo”.

La vittoria di Camporese a Rotterdam nel 1991