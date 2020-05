Sondaggio LiveTennis – Il miglior tennista italiano: avanti Napolitano e Arnaboldi. Ok Vavassori

Si è allineato al secondo turno il tabellone maschile del torneo che consentirà di conoscere il miglior tennista italiano secondo i lettori di LiveTennis. Superano il match d’esordio, con un netto vantaggio sul rispettivo avversario, Francesco Forti, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli, Andrea Vavassori e Matteo Donati; avanzano al secondo ostacolo anche Stefano Napolitano e Andrea Arnaboldi, oltre a Filippo Baldi che è stato protagonista del duello più combattuto di giornata con Gian Marco Moroni.

PRIMO TURNO ELIMINATORIO – TORNEO MASCHILE:

Fabrizio ORNAGO vs Francesco FORTI 96-249 (27.8%-72.2%)

Julian OCLEPPO vs Stefano NAPOLITANO 127-223 (36.3%-63.7%)

Gian Marco MORONI vs Filippo BALDI 157-197 (44.4%-55.6%)

(WC) Luca NARDI vs Andrea ARNABOLDI 150-208 (41.9%-58.1%)

Riccardo BALZERANI vs (WC) Matteo DONATI 59-296 (16.6%-83.4%)

(WC) Flavio COBOLLI vs Andrea VAVASSORI 82-269 (23.4%-76.6%)

Lorenzo MUSETTI vs Alessandro BEGA 336-22 (93.9%-6.1%)

Simone BOLELLI vs Raul BRANCACCIO 312-47 (86.9%-13.1%)