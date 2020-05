Nuovo intervento per Matteo Donati: “Non è di certo questa seconda operazione che puó fermare il mio entusiamo!”

Matteo Donati è stato operato la scorsa settimana nuovamente al gomito destro.

Dichiara l’azzurro sui social: “Non è di certo questa seconda operazione che puó fermare il mio entusiamo!

Sono tornato a casa, sto bene e ho la mia infermiera personale che mi vizia 🐶.

Come sempre un grazie super speciale va a mia madre, mio fratello e alla mia famiglia che nonostante questa distanza forzata mi siete stati vicini come solo voi sapete fare❤️ Grazie a tutti voi che con un messaggio o una chiamata non mi avete fatto mancare l’affetto e mi state dando la forza per superare anche questo momento

La testa è giá al recupero e alla riabilitazione per tornare al più presto a fare quello che amo 🎾

Un ringraziamento speciale al @dr_paolo_arrigoni e la sua Equipe Medica”.

Auguri da parte di tutto lo Staff di Live Tennis al tennista di Alessandria.