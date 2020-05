Primo torneo di esibizione in Europa. In Germania partito ieri un torneo di esibizione con la presenza anche di alcuni giocatori stranieri

Il tennis “è risorto” ieri in Germania, con un primo torneo di esibizione con una platea internazionale e la presenza di tennisti stranieri (Base Tennis Exhibition Series Germany 2020). Ci sono state dirette televisive, ma non ci sono i giudici di linea, i racattapalle o il pubblico.

Tante le misure di sicurezza da seguire per colpa della pandemia di coronavirus.

La ripartenza può essere interessante, in un momento in cui non si conosce ancora una data precisa per la nuova partenza dello sport, ma non tutti i giocatori sono particolarmente a proprio agio con la situazione attuale.

E’ curioso che Uno degli otto partecipanti al torneo, il tedesco Florian Broska, senza grande esperienza ha dichiarato che non gli piace l’atmosfera senza il pubblico. “Mi piace giocare con il pubblico. Mi piace avere quell’energia in campo. Avere persone da guardare, motivarmi, darmi quell’energia fondamentale. È difficile accettare che qui non ci sia nessuno che ci guardi ”, ha affermato Broska, che al momento non è nemmeno presente nel circuito (l’ultima volta presente nel ranking è stato nel 2017 ). “Sto cercando di ottenere le mie motivazione, ma ovviamente non è la stessa cosa.”

Yannick Hanfmann (143 ° del mondo ed ex 100 top) ha dichiarato di essere entusiasta dell’opportunità di guadagnare di nuovo, dato che il torneo rappresenta un buon guadagno finanziario.: “Sto risparmiando soldi in questo momento ed è positiva la disputa di questi tornei. Lo faccio per soldi. Le cose sono complicate ora con la situazione interruzione del circuito “, ha dichiarato Hanfmann.