L’Approfondimento: Kevin Krawietz e la scelta di lavorare al Supermercato LIDL “Nel tennis, ci lamentiamo di molte cose. Le palle, le corde, il vento, il campo, gli arbitri. Ma queste settimane di lavoro qui mi hanno fatto capire quanto sono fortunato ad essere un giocatore di tennis”

Kevin Krawietz, campione in doppio al Roland Garros dello scorso anno insieme al connazionale Andreas Mies e uno dei migliori giocatori di doppio in attività, lavora in questo momento in un supermercato “LIDL” fuori Monaco, dove vive e continua a lavorare nelle ultime settimane.

Il tedesco si allena anche un paio di volte a settimana.

“Nel tennis, ci lamentiamo di molte cose. Le palle, le corde, il vento, il campo, gli arbitri. Ma queste settimane di lavoro qui mi hanno fatto capire quanto sono fortunato ad essere un giocatore di tennis. Sto vivendo il mio sogno “, ha confessato in dichiarazioni al quotidiano” Daily Mail “, dove ha anche spiegato che guadagna 12,5 euro l’ora per un lavoro che include la disinfezione dei passeggini e la sostituzione degli scaffali.

Krawietz, che ha vinto più di mezzo milione di euro in campo solo nel 2019, conferma di aver cercato lavoro durante questo periodo per motivi che non hanno nulla a che fare con i soldi. “Naturalmente non ho bisogno di soldi, ma ero molto turbato a casa durante la quarantena e un mio collega che lavora alla LIDL mi ha detto che avevo bisogno di fare qualcosa e mi ha sfidato. Volevo una nuova esperienza. Non sono un medico, ma le persone che lavorano nei supermercati in questo momento hanno anche un ruolo molto importante nella società “.

Il campione del Roland Garros ha parlato della sorpresa di alcuni dei suoi nuovi colleghi quando hanno capito chi fosse. “Molti mi hanno detto che ero molto somigliante ad un tennista. Ho detto a loro “ma sono davvero io!”. È stato divertente. Non ho mai voluto pubblicizzare la mia presenza al supermercato fino a quando non è stato scoperto da un giornale qui in Germania. Ognuno ha una storia interessante, io non sono meglio degli altri. Non so quando torneremo a giocare e non ho rimpianti per lavorare qui. È divertente”.