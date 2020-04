L’iniziativa di Eugenie Bouchard. Un’asta di beneficenza per passare una giornata con lei (Video)

La canadese Eugenie Bouchard si è unita questo mercoledì a un’altra iniziativa di solidarietà sfruttando la sua popolarità, soprattutto tra il pubblico maschile.

L’ex top 5 ha aperto un’asta, in cui il miglior offerente potrà trascorrere una giornata con lei in un torneo e sedersi nella Player’s Box . Il torneo verrà scelto dal vincitore di quest’asta. I soldi saranno devoluti ad un ente benefico.

“Sono entusiasta di questa iniziativa” All In Chalenge “. Tu e un tuo amico potrete scegliere un qualsiasi torneo dove andare, sedervi nella mia Player’s Box con il mio team, quindi andare a cena con me e vincere una mia racchetta autografata”, ha scritto la tennista 26enne attuale n.323 del mondo.

L’asta è iniziata a $ 2,500 e ormai viaggia sui 12 mila dollari.