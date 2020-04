La protesta dei circoli: Il Tennis Club Castiglionese è pronto per ripartire dal 4 maggio, il Governo NO !

Non nascondiamoci dietro ad un dito, stavamo già tutti riassaporando l’odore della terra rossa ed eravamo anche pronti a subire ogni vessazione da DPCM pur di tirare fuori la nostra racchetta e le nostre scarpette.

Prima delle ore 20.20 di domenica 26 aprile sui vari gruppi di wa giravano foto di campi scoperti, videomessaggi che invitavano a stare pronti per ripartire e ricominciavano le prese in giro tra soci… poi la conferenza stampa e l’annuncio che non arrivava mai. Alla fine è calato un silenzio intriso di delusione e rabbia per un’ingiustizia troppo evidente:

I CIRCOLI TENNIS NON RIAPRIRANNO IL 4 MAGGIO.

Nessuno pretendeva di riaprire i circoli tennis per ospitare tornei o feste sociali o per ritrovarsi come se nulla stesse accadendo ma nemmeno che il tennis fosse considerato alla stregua di sport di squadra pericolosi per il contagio sociale.

Eravamo disposti ad accettare tanti sacrifici pur di tornare a fare quello che più amiamo: giocare a tennis !

Spogliatoi chiusi ? Pazienza, arrivo in mascherina e già cambiato, gioco e mi faccio poi la doccia a casa;

Distanziamento sociale ? Non vedo il problema, il tennis si gioca a 20 metri di distanza con una rete a dividere i 2 atleti.

Divieto di assembramenti su un circolo tennis ? Semplice, ogni campo da tennis è grande 800 mq circa e, al momento, dovrà ospitare SOLO 2 persone alla volta perché ci alleneremo in singolare (per il doppio possiamo anche aspettare).

Come farete con le palline che vengono toccate da tutte e 2 i giocatori ? Mi adeguo alle indicazioni della federazione e indosso il guanto monouso con la mano libera dall’impugnatura, per servire e raccogliere le palline da terra senza nessun contatto diretto.

Nei cambi campo come farai a non incrociarti con il tuo compagno ? Prima di tutto tra amici o in allenamento con il maestro non è obbligatorio il cambio campo come nei tornei ma, nel caso lo facessimo, le panchine saranno posizionate ai lati opposti del campo e ognuno cambierà dalla propria parte senza mai incontrarsi.

Autocertificazione ? Ogni giocatore produrrà la propria autocertificazione indicando che andrà a praticare sport individuale presso il circolo tennis dove gioca abitualmente (oltre ai dati che il DPCM richiederà).

Quindi ricapitoliamo:

1) Il tennis è uno SPORT INDIVIDUALE

2) Le partite tra 2 amici e gli allenamenti individuali con il maestro NON PREVEDONO PUBBLICO

3) Il DISTANZIAMENTO SOCIALE nel tennis non lo determina il coronavirus ma ESISTE DA SEMPRE.

4) DPI OBBLIGATORI (MASCHERINA-GEL IGIENIZZANTE-GUANTI MONOUSO) e CAMPI ALL’APERTO. I circoli tennis sono pronti ad accogliere in sicurezza chi vuol giocare a tennis con panchine disposte su 2 lati, gel e guanti monouso in ogni panchina a disposizione dei giocatori, utilizzo obbligatorio della mascherina prima e dopo l’ingresso nel campo e senza utilizzare gli spogliatoi.

Siamo o non siamo lo sport nobile per eccellenza perché non è previsto il contatto fisico ?

La domanda allora è: perché il 4 maggio non riaprono anche i Circoli Tennis ?

Perché si può giocare nei giardini e nei parchi pubblici in 10 persone su una superficie di 800 mq (magari con racchette e palline…), ma non è consentito di giocare a tennis in 2 persone sulla solita superficie in un circolo tennis SICURO e CONTROLLATO ?

Perché si può GIUSTAMENTE correre a piedi o andare in bicicletta anche in 2 persone a distanza di almeno 2 metri ma NON si può giocare a tennis in 2 giocatori a 20 metri di distanza ?

I Circoli Tennis sono luoghi sicuri e controllati e sono pronti a riaprire già dal 4 maggio !