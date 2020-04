Video del Giorno: La divertente battuta di Fabio Fognini durante il torneo di Madrid (Video)

Fabio Fognini è stato eliminato mercoledì nei quarti di finale del’Open di Madrid Virtual, ma è stato protagonista di uno dei migliori momenti del torneo, quando ha chiesto a sua moglie, la campionessa Flavia Pennetta, di pagare per una migliore connessione a Internet. “Lui [il giocatore virtuale] non si muove! Paga la connessione, Flavia ”, ha scherzato l’italiano. Diego Schwartzman, il suo rivale, non ha contenuto le risate.