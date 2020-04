Nubi sulla ripresa del circuito. La Svizzera cerca di cambiare passo. Il governo chiede a tutti di restare nel paese fino al 2020

La Svizzera è l’ultimo paese ad aver emananato linee guida per un tentativo di tornare alla normalità, con il governo che ha emesso mercoledì un’ordinanza per la ripresa delle attività economiche e sociali nel paese.

Il divieto di organizzare eventi con la presenza di oltre 1000 persone è stato emanato fino al 31 agosto, rendendo automaticamente out i tornei ATP 250 di Gstaad e il WTA International di Losanna, almeno con la presenza del pubblico.

Secondo “SwissInfo”, i ristoranti e le scuole saranno in grado di riprendere le loro attività, con restrizioni specifiche, a partire dall’11 maggio, ma sono vietati eventi più grandi. “La nostra decisione si basa su un approccio pragmatico e graduale. È un altro passo nella nostra strategia che cerca di evitare di essere troppo estremi ”, ha affermato il Presidente della Confederazione Svizzera Simonetta Sommaruga.

Nello stesso messaggio al paese, il governo svizzero ha chiesto ai suoi cittadini di evitare i viaggi internazionali fino al 2021 e questa guida si applica anche ai professionisti che dipendono dai viaggi per le loro attività professionali.

Quindi anche a Roger Federer è stato consigliato di restare nel paese fino al prossimo anno.