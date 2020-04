Mutua Madrid Open Virtual Pro: Oggi si decide il vincitore. Ecco i semifinalisti

Il Mutua Madrid Open virtuale è arrivato nell’ultima e decisiva giornata, con le semifinali e le finali, sia dei tornei ATP e WTA, sia degli eventi di beneficenza.

Tutti i semifinalisti hanno raggiunto questa fase della competizione imbattuti, dopo aver dimostrato grande facilità con il comando del pad nei primi tre giorni di competizione.

Semifinali a partire dalle ore 15

Ferro vs Cirstea

Tstisipas vs Goffin

Wozniacki vs Bertens

Murray vs Schwartzman