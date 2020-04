International Tennis Series, Day 11: tre successi per il bulgaro Andreev. Male Redlicki

E’ andata in archivio l’undicesima giornata delle International Tennis Series di Bradenton (Florida). Continua il buon momento di forma per il giovane bulgaro Adrian Andreev, capace di imporsi nei tre incontri disputati con il tedesco Dominik Koepfer (unico Top-100 ai nastri di partenza), il colombiano Nicolas Mejia e lo statunitense Michael Redlicki.

Per quanto concerne la classifica generale che tiene conto di tutte le partite disputate dall’inizio della manifestazione, Andreev scavalca Paolo Lorenzi portandosi in testa alla graduatoria con quindici successi in diciassette match giocati.

INTERNATIONAL TENNIS SERIES – I PARTECIPANTI:

Dominik Koepfer (GER) – 92 ATP

Paolo Lorenzi (ITA) – 121 ATP

Roberto Cid Subervi (DOM) – 221 ATP

Michael Redlicki (USA) – 341 ATP

Evan King (USA) – 398 ATP

Nicolas Mejia (COL) – 430 ATP

Adrian Andreev (BUL) – 685 ATP

Emmett Ward (USA) – 1898 ATP

Preston Brown (USA) – 1978 ATP

Jamie Cerretani (USA) – D-150 ATP

Michael-Ray Pallares-Gonzalez (DOM) – No Rank

Nikola Samardzic (USA) – No Rank

Ivan Yatsuk (USA) – No Rank

INTERNATIONAL TENNIS SERIES – I RISULTATI DI IERI:

Adrian Andreev (BUL) b. Nicolas Mejia (COL) 4-2 4-0

Dominik Koepfer (GER) b. Michael Redlicki (USA) 4-0 3-4(2) 4-3(6)

Adrian Andreev (BUL) b. Michael Redlicki (USA) 4-1 4-1

Dominik Koepfer (GER) b. Nicolas Mejia (COL) 4-3(3) 3-4(5) 4-3(2)

Nicolas Mejia (COL) b. Michael Redlicki (USA) 4-2 4-3(2)

Adrian Andreev (BUL) b. Dominik Koepfer (GER) 4-2 4-1

GIOCATORE – PARTITE – VINTE – PERSE

Adrian Andreev (BUL) 17 – 15 – 2

Paolo Lorenzi (ITA) 15 – 14 – 1

Roberto Cid Subervi (DOM) 9 – 7 – 2

Dominik Koepfer (GER) 6 – 5 – 1

Preston Brown (USA) 8 – 4 – 4

Nikola Samardzic (USA) 12 – 4 – 8

Ivan Yatsuk (USA) 6 – 3 – 3

Evan King (USA) 18 – 3 – 15

Michael Redlicki (USA) 6 – 2 – 4

Nicolas Mejia (COL) 6 – 2 – 4

Michael-Ray Pallares-Gonzalez (DOM) 3 – 0 – 3

Emmett Ward (USA) 3 – 0 – 3

Jamie Cerretani (USA) 9 – 0 – 9