International Tennis Series, Day 10: tris di vittorie per il dominicano Cid Subervi

Si continua a giocare ininterrottamente sui campi in cemento outdoor di Bradenton (Florida), dove sono in corso le International Tennis Series, torneo d’esibizione che coinvolge un discreto numero di tennisti professionisti tra cui anche il “nostro” Paolo Lorenzi. Nella giornata di ieri, la decima dall’inizio della competizione, è stato registrato l’en-plein del dominicano Roberto Cid Subervi, attuale n.221 ATP, capace di imporsi su Evan King, Michael Redlicki e Nicolas Mejia.

Il torneo proseguirà nella giornata odierna: tornerà in scena il giovane bulgaro Adrian Andreev che potrebbe superare Lorenzi nel caso in cui dovesse riuscire ad ottenere tre vittorie sui rispettivi avversari (Koepfer, Mejia e Redlicki).

INTERNATIONAL TENNIS SERIES – I PARTECIPANTI:

Dominik Koepfer (GER) – 92 ATP

Paolo Lorenzi (ITA) – 121 ATP

Roberto Cid Subervi (DOM) – 221 ATP

Michael Redlicki (USA) – 341 ATP

Evan King (USA) – 398 ATP

Nicolas Mejia (COL) – 430 ATP

Adrian Andreev (BUL) – 685 ATP

Emmett Ward (USA) – 1898 ATP

Preston Brown (USA) – 1978 ATP

Jamie Cerretani (USA) – D-150 ATP

Michael-Ray Pallares-Gonzalez (DOM) – No Rank

Nikola Samardzic (USA) – No Rank

Ivan Yatsuk (USA) – No Rank

INTERNATIONAL TENNIS SERIES – I RISULTATI DI IERI:

Michael Redlicki (USA) b. Evan King (USA) 4-1 4-0

Roberto Cid Subervi (DOM) b. Nicolas Mejia (COL) 3-4(4) 4-1 4-2

Nicolas Mejia (COL) b. Evan King (USA) 4-3(3) 4-2

Roberto Cid Subervi (DOM) b. Michael Redlicki (USA) 3-4(4) 4-0 4-0

Michael Redlicki (USA) b. Nicolas Mejia (COL) 2-4 4-1 4-3(9)

Roberto Cid Subervi (DOM) b. Evan King (USA) 4-3(3) 4-3(3)

GIOCATORE – PARTITE – VINTE – PERSE

Paolo Lorenzi (ITA) 15 – 14 – 1

Adrian Andreev (BUL) 14 – 12 – 2

Roberto Cid Subervi (DOM) 9 – 7 – 2

Preston Brown (USA) 8 – 4 – 4

Nikola Samardzic (USA) 12 – 4 – 8

Dominik Koepfer (GER) 3 – 3 – 0

Ivan Yatsuk (USA) 6 – 3 – 3

Evan King (USA) 18 – 3 – 15

Michael Redlicki (USA) 3 – 2 – 1

Nicolas Mejia (COL) 3 – 1 – 2

Michael-Ray Pallares-Gonzalez (DOM) 3 – 0 – 3

Emmett Ward (USA) 3 – 0 – 3

Jamie Cerretani (USA) 9 – 0 – 9