Thomas Fabbiano: “Djokovic ha un cuore grandissimo, felice per la sua proposta. Con Tsitsipas partita stupenda” (AUDIO)

Thomas Fabbiano è stato ospite di Luca Fiorino, telecronista di SuperTennis TV, nel podcast “Tennis ai tempi del Coronavirus“: il tennista di Grottaglie, attuale numero 147 del ranking ATP, ha tracciato un bilancio sui primi mesi del 2020, ricordando poi le splendide vittorie ottenute nella scorsa stagione contro Stefanos Tsitsipas e Dominic Thiem, fino ad elencare quelle che, a suo modo di vedere, sono le due lacune principali che non gli hanno permesso di restare stabilmente in Top-100.

La proposta di Novak Djokovic: “Si sta dando molto da fare, ha un cuore grandissimo. Avrebbe tutto il diritto di pensare ad altro, invece sta aprendo sempre più la sua mente per lasciare il segno anche fuori dal campo da tennis. E’ un segnale forte da parte sua per tutti coloro che stanno dietro in classifica e che rischiando di dover smettere a fine anno. Quando l’ho saputo, sono stato sorpreso da una parte ma anche felice per la sua proposta“.

Il bilancio del 2020: “Fisicamente non ho avuto problemi, ho fatto una preparazione un po’ particolare. Ero d’accordo con Sartori per allenarmi a dicembre, lui non ha potuto seguirmi per motivi famigliari e dunque mi sono dovuto adattare: ho continuato la preparazione fisica, mentre tennisticamente mi ha aiutato Flavio Cipolla. Ho girato da solo, non è stato facile: negli ultimi anni, quando potevo permettermelo, ho sempre portato qualcuno con me. Andare in Australia senza nessuno al mio fianco non è stato semplice, le difficoltà avute sono anche imputabili a questo fattore“.

Il successo con Tsitsipas a Wimbledon e il feeling sull’erba: “E’ stata una partita stupenda. La settimana prima avevo fatto semifinale a Eastbourne partendo dalle qualificazioni quindi avevo diverse partite sulle gambe: la continuità di match, assieme a una partita leggermente sottotono del mio avversario, mi ha permesso di portare a casa questo bel risultato. Negli ultimi tre anni, sull’erba ho sempre fatto diversi punti e mi sono ritagliato tante soddisfazioni“.

L’affermazione con Thiem a Flushing Meadows: “Ho giocato molto bene, sapevo che la sua condizione non era ottimale. Oltre ad avere in tasca la vittoria con Tsitsipas e le buone partite Slam dell’ultimo periodo, ho cercato di avere un piano tattico preciso. E’ stata un’ottima vittoria, una di quelle che ricorderò per tanto tempo“.

Come rientrare in Top 100? “Mi manca continuità mentale per stare stabilmente nei primi cento del mondo. La fiducia in me stesso non è ancora ottima, vivo di emozioni: ci sono momenti in cui mi butto giù e vedo il quadro meno lucido del solito. Serviranno continuità e fiducia, in questo periodo negativo non posso far altro che migliorare“.

