Durissima opinione di Dominic Thiem sul fondo ATP e i giocatori dei Futures

Dominic Thiem ha rilasciato una controversa intervista, che susciterà senz’altro molte polemiche in proposito sul fondo di sostegno ai giocatori di bassa classifica ATP. Riportiamo di seguito le sue parole:

Thiem: “A nessuno dei giocatori in cima alla classifica è stato “regalata” questa o altra somma. Ognuno ha dovuto combattere per risalire la classifica. Inoltre, bisogna essere onesti nel dirlo, nessuno di questi giocatori in fondo alla classifica, è in imminente pericolo di vita, nessuno di loro rischia di morire di fame.

E io conosco molto bene il circuito Futures, per averci giocato per 2 anni, e beh ci sono sicuramente dei giocatori che non subordinano tutta la loro vita allo sport, che non lo vivono in modo professionale, e non giocano come un pro dovrebbe fare.

In tutta onestà non vedo perché dovrei dare dei soldi a giocatori del genere. Sarò onesto, preferirei piuttosto dare dei soldi a persone e organizzazioni che hanno veramente, ma veramente bisogno di quei soldi.”

Intervistatore: “Quindi il tuo “credo” è che chi voglia diventare un professionista debba sapere in cosa si stia imbattendo?”

Thiem: “Sicuramente. Come con ogni lavoro non c’è garanzia che io lo farò bene e che un giorno farò tanti soldi tramite quello. Questa è fondamentalmente la mia opinione sull’argomento.”

Thiem, come ha ricordato nell’intervista, ha trascorso qualche stagione nel circuito Futures, e ha ricevuto un forte sostegno finanziario da parte della sua famiglia. Sua nonna scelse di vendere l’appartamento che aveva a Vienna per finanziare il nipote prima che diventasse ricco e famoso.

Inoltre in Austria c’è un regime fiscale speciale per gli sportivi.

Un grazie a Mandrake