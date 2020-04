Anche l’Australia verso un Tour Nazionale

Craig Tiley, direttore dello Slam australiano e di Tennis Australia, ha suggerito in un’intervista che anche in Australia si sta pensando a disputare un Tour interno. Ancora non si sa bene quando e come, lo stesso Tiley si è riferito genericamente a delle norme di restrizione che dovrebbero essere rimosse come condizione perché questo Tour possa essere disputato.

“Siamo fortunati perché il tennis è uno sport dove si pratica la distanza sociale e l’isolamento-ha detto Tiley- I giocatori sono così distanti dai loro sfidanti. Puoi cambiare lato del campo dai due lati della rete senza doversi incontrare. Abbiamo queste comodità che sfrutteremo a nostro vantaggio”

Quest’altro Tour sarebbe l’ennesimo organizzato a livello nazionale dopo quello spagnolo, francese, tedesco, inglese e portoghese, nel caso in cui ci dovesse essere un ulteriore rinvio della ripresa del gioco fissata al 13 Luglio prossimo.





