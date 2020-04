Guillermo Vilas gravemente malato. Diego Armando Maradona lascia un messaggio sui social per l’ex tennista argentino

Oggi Diego Armando Maradona, per molti il miglior calciatore della storia, ha lasciato un messaggio d’affetto sui social media per Guillermo Vilas, il miglior tennista argentino di sempre, che sta attraversando un momento molto difficile della sua vita.

Il quotidiano argentino “Olè” scrive: “la sua salute mentale sta peggiorando. Ha dei momenti di lucidità, ma non ha piena coscienza di ciò che accade intorno a lui e ha iniziato a non riconoscere più gli amici. Ci sono dei momenti in cui non riesce a tenere il filo della conversazione”.