Nick Kyrgios parla di Novak Djokovic: “Tutta quella sua esultanza che fa alla fine di ogni match è imbarazzante. Stiamo parlando di una persona che una volta si è ritirata dagli Australian Open perché faceva troppo caldo.”

Nick Kyrgios ha parlato di Novak Djokovic: “In realtà, io non odio nessun giocatore e nessun altro. Ovviamente tutte le persone sono diverse. Non mi piacciono però alcune cose che fa Djokovic, ma non lo odio.

Mi sembra come se avesse un’ossessione malata di voler essere amato da tutti. Vuole essere come Roger Federer. Per me personalmente, e non me ne interesso molto in questo momento, sono arrivato fino a qui mi pare che voglia essere apprezzato così tanto che semplicemente non lo sopporto.”

“Tutta quella sua esultanza che fa alla fine di ogni match è imbarazzante. Stiamo parlando di una persona che una volta si è ritirata dagli Australian Open perché faceva troppo caldo.”

“Non importa quanti Grand Slam vincerà, non sarà mai il migliore per me. Ci ho giocato due volte e, mi dispiace, ma se non riesci a battermi non puoi essere il più forte di sempre”.