Stan Wawrinka sul tweet di Roger Federer: “Già si discuteva da diverso tempo su questa proposta”

l tema all’ordine del giorno nel mondo del tennis è il tweet di Roger Federer, che suggerisce un’unione tra i circuiti ATP e WTA. Durante le ultime ore, decine di figure del nostro sport hanno supportato questa possibilità, che, a quanto pare, non è nuova per coloro che sono dietro le quinte.

Stan Wawrinka, connazionale di Federer, ha affermato che questo è un argomento che è stato discusso dalla nuova leadership dell’ATP. “Il commento di Roger non è solo un commento. Ha come sfondo discussioni che abbiamo avuto con l’ATP e con il nuovo presidente Andrea Gaudenzi, che ha cercato di capire insieme la forma dei due circuiti ”, ha detto durante un’intervista con Chris Evert su Instagram, dove il campione elvetico ha ricordatoo i tempi in cui, negli anni ’70, anche Billie Jean King voleva unificare i circuiti, ma gli uomini non lo hanno mai voluto.

Sempre su Twitter, Vasek Pospisil ha voluto dire la sua (ed una delle voci più attive del Consiglio dei Giocatori ATP): “Ottima idea. L’ATP stava lavorando su questa idea dallo scorso mese di gennaio ”.