Arriva il consiglio dei Giocatori ITF

L’ITF ha appena creato l’istituzione di un panel di giocatori che dovranno rappresentare tutti i giocatori che partecipano all’ITF world tennis tour, sia maschile che femminile.

Si tratta di 7 giocatori per genere (eletti da tutti i partecipanti del tour) a cui l’ITF aggiunge un coach e un presidente, entrambi senza diritto di voto.

Per il consiglio maschile il presidente è Mark Woodfoorde, mentre per quello femminile è Mary Pierce, i quali sono i rappresentanti dei giocatori al tavolo del comitato dirigente dell’ITF.

La mossa è stata studiata evidentemente per venire incontro alle crescenti difficoltà ed esigenze dei giocatori dei tornei ITF che si sono aggravate finanziariamente per via del blocco dei tornei a causa della pandemia globale. In questo modo i giocatori possono dire la propria sulle questioni che li riguardano e avanzare proposte che verranno discusse dal comitato dell’ITF.

Le elezioni dei rappresentanti verrà svolte nel prossimo mese e i candidati possono essere scelti e nominati dai tennisti nel singolo o doppio con una posizione non inferiore al n.351, n.150 nel femminile, secondo alcuni criteri che garantirebbero la multi-regionalità e rappresentanza di diverse zone di classifica.I risultati delle elezioni saranno noti a metà Giugno. Il consiglio sarà in carica fino a fine 2021 (e biennali successivamente ), con l’obbligo di riunirsi almeno 2 volte all’anno in videoconferenza.

Un Grazie a Mandrake