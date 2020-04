La lettera di Omar Giacalone a Novak Djokovic: “Questa è come un’ultima chiamata, ultimo modo per inseguire un sogno”

Tramite i propri account social, Omar Giacalone ha pubblicato una lettera per rispondere alla proposta di Novak Djokovic di aiutare tutti i giocatori attualmente inseriti tra la 250esima e la 700esima posizione della classifica mondiale. Il tennista siciliano, numero 874 ATP in singolare (best ranking al n.327 nel settembre 2015), si è rivolto al serbo perché, a suo modo di vedere, è l’unica persona in grado di comprendere le esigenze di tutti coloro che navigano nei tornei di categoria inferiore nella piramide del circuito professionistico: “Sono dell’idea che nessuno debba sentirsi discriminato e tutti coloro che cercano di vivere di questo sport, che si impegnano ogni giorno per riuscirci, debbano sentirsi parte di qualcosa e non soli contro il sistema come sempre. Parlo di quella fascia che economicamente non può sostenersi con i soli ATP e ITF, perché costretta a pagare tutte le spese: oltre ai viaggi anche hotel, cibo, stringer e fisioterapista; e quindi quasi sempre obbligata a rinunciare al proprio allenatore durante i tornei“.

“Spero che almeno una pandemia vi faccia rendere conto che qualcosa deve cambiare!! Sento che questa è come un’ultima chiamata, un ultimo modo per inseguire quel sogno e dare senso a quegli enormi sacrifici. Non ho mai giocato a questo sport per soldi altrimenti avrei dovuto smettere anni fa o durante questi anni in cui finivo l’anno in rosso. Ma se probabilmente per me è finita e questo maledetto Virus mi ha dato il colpo di grazia perché dovrò cercare un altro lavoro, spero che non sia lo stesso per quei giovani ragazzi che come me hanno quel Sogno dentro. Loro meritano almeno una chance. Questo sogno è per tutti, non per pochi, e tu che vieni dalle strade di Belgrado ne sei la prova vivente“, le ultime parole della toccante lettera scritta dal nativo di Mazara del Vallo che, come la gran parte dei tennisti di seconda fascia, in questo momento si trova in enormi difficoltà dal punto di vista economico.