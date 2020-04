Patrick McEnroe ha sconfitto il Coronavirus: negativo al nuovo tampone

L’ex capitano della formazione statunitense di Coppa Davis, Patrick McEnroe, ha comunicato di aver ufficialmente sconfitto il Coronavirus: dopo essere risultato positivo al tampone nel mese di marzo, il cinquantatreenne ha affrontato la quarantena nella propria abitazione assieme alla moglie, anch’essa positiva al COVID-19. Nella mattinata di ieri è arrivata la notizia più attesa: entrambi sono guariti, come emerso dall’esito del secondo tampone al quale si erano sottoposti qualche giorno fa.

“Va tutto bene, ho una grande notizia per me e mia moglie Melissa: siamo negativi al Coronavirus. Tra un po’ farò una donazione di plasma per aiutare la ricerca e tutte le persone in difficoltà: il mio pensiero va a tutti coloro che lottano ogni giorno in trincea, rispettiamo le regole per tornare alla normalità il prima possibile“, ha commentato McEnroe.