International Tennis Series, Day 2: altro tris di vittorie per Paolo Lorenzi

Seconda giornata di gare alle International Tennis Series di Bradenton (Florida), torneo d’esibizione in corso di svolgimento sui campi in cemento outdoor fino al prossimo 25 aprile. Paolo Lorenzi, l’unico azzurro ai nastri di partenza, ha chiuso il Day 1 con tre vittorie in altrettante partite disputate. Il classe 1981, nel primo match odierno disputato alle 16 italiane, ha sconfitto in due set Preston Brown (1978 ATP) con lo score di 4-3(2) 4-0. Successivamente si è imposto in tre parziali su Evan King, contro il quale aveva già giocato ieri, centrando quindi la quinta affermazione in altrettanti incontri disputati. Nella terza sfida di giornata, infine, ha concesso solo due giochi a Jamie Cerretani.

Tutti gli incontri si disputano con le regole Next Gen ma al meglio dei tre set.

INTERNATIONAL TENNIS SERIES – I PARTECIPANTI:

Paolo Lorenzi (ITA) – 121 ATP

Evan King (USA) – 398 ATP

Adrian Andreev (BUL) – 685 ATP

Emmett Ward (USA) – 1898 ATP

Preston Brown (USA) – 1978 ATP

Jamie Cerretani (USA) – D-150 ATP

INTERNATIONAL TENNIS SERIES – IL PROGRAMMA DI OGGI:

Evan King (USA) b. Jamie Cerretani (USA) 1-4 4-2 10-8

Paolo Lorenzi (ITA) b. Preston Brown (USA) 4-3(2) 4-0

Preston Brown (USA) b. Jamie Cerretani (USA) 4-1 4-2

Paolo Lorenzi (ITA) b. Evan King (USA) 2-4 4-1 4-2

Paolo Lorenzi (ITA) b. Jamie Cerretani (USA) 4-1 4-1

Preston Brown (USA) b. Evan King (USA) 4-1 4-3(2)

GIOCATORE – PARTITE – VINTE – PERSE

Paolo Lorenzi (ITA) 6 – 6 – 0

Adrian Andreev (BUL) 3 – 2 – 1

Evan King (USA) 6 – 2 – 4

Preston Brown (USA) 3 – 2 – 1

Jamie Cerretani (USA) 3 – 0 – 3

Emmett Ward (USA) 3 – 0 – 3