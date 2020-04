Circuito ATP-WTA: Un piano secondario se non si disputeranno gli Us Open. A Settembre la stagione europea su terra. C’è anche Roma

I circuiti ATP e WTA hanno già in atto un piano secondario per riprendere il circuito a settembre, se gli US Open e gli altri tornei di preparazione non di disputeranno per colpa della pandemia di coronavirus.

Lo “schizzo” del calendario è stato rivelato sui social media da Dirk Hordorff, vice presidente della federazione tedesca di tennis.

Senza gli US Open, il mese di settembre sarà riservato alla terra, con i tornei di Roma e Madrid che fungeranno da anticamera per il Roland Garros, la prova che al momento è programmata dal 20 settembre al 4 ottobre. Ci sono diversi tornei nella stagione su terra che sono stati successivamente sospesi, come Monaco, Amburgo o Kitzbuhel, ad esempio, che potrebbero essere trasferiti a settembre se gli US Open non si disputeranno.

Nel caso del circuito ATP, la stagione proseguirebbe con i tornei di Pechino e Tokyo, seguito da Shanghai e poi dalla solita stagione indoor europea, con Basilea, Vienna, Parigi e Londra. La priorità dell’ ATP è quella di salvare gli eventi Masters 1000 e ATP 500, sacrificando diversi ATP 250 europei e asiatici.