Stefanos Tsitsipas in videoconferenza con il Primo ministro del suo paese: “In questo momento, in particolare, sto cercando di imparare un po ‘di francese”

Il tennista greco Stefanos Tsitsipas ha discusso con il primo ministro greco Kiryakos Mitsotakis attraverso una videoconferenza in cui ha parlato di ciò che ha fatto in questo periodo di riposo forzato e di quarantena.

“E’ stata un’opportunità per trascorrere un po’ più di tempo con la mia famiglia e fare cose che prima non avevo tempo di fare. In questo momento, in particolare, sto cercando di imparare un po ‘di francese. È qualcosa che ho sempre voluto imparare, ma non ho mai avuto il tempo. Questa è l’occasione giusta” – dichiara Stefanos.

Anche il primo ministro greco ha parlato e ne ha approfittato per lasciare un messaggio globale: “Abbiamo l’opportunità di cambiare le abitudini e uscire da questa situazione in maniera più forte. Le persone comprenderanno l’importanza di uno stile di vita sano.

Le restrizioni di confinamento dovrebbero essere revocate a maggio (…) Da allora in poi, dovrebbe esserci un aumento dell’attività fisica” – dichiara Kyriakos Mītsotakīs attuale primo ministro della Grecia.