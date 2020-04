Un utente Twitter decide di fare un cruciverva sulla Bouchard. La canadese commenta: “Non ci riesco nemmeno io a farlo!”

Un utente su Twitter ha deciso di realizzare un divertente cruciverba a tema Eugenie Bouchard: “Ho deciso di inventarmelo per passare un po’ di tempo”.

La canadese Bouchard ha commentato questa vicenda: “Cosa?! Non ci riesco nemmeno io a farlo! Eppure riguarda proprio me!”.

WHAT. I CANT EVEN DO THIS. AND ITS ABOUT ME https://t.co/WKQVSvUy9B

— Genie Bouchard (@geniebouchard) April 8, 2020