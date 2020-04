ATP-WTA: Il 01 Giugno nuova data per annunciare cambiamenti al calendario

Con il coronavirus che sta fermando il mondo intero, è difficile trovare una prevedibilità nei calendari sportivi e la natura di uno sport come il tennis lo rende ancora più complicato.

Questo sabato, ad esempio, il WTA di Montréal è stato annullato, perché il governo dello stato canadese del Quebec ha richiesto la cancellazione o il rinvio di tutti gli eventi fino alla fine di agosto.

Insieme, ATP e il WTA Tour hanno ora reso nota una nuova data per annunciare una possibile riorganizzazione del calendario per i circuiti che inizieranno in estate: E’ il 1 giugno.

Fino a quel giorno, né ATP né WTA annunceranno cancellazioni, rinvii o sospensioni, ed è possibile che entro quella data ci sarà già un’idea più reale di cosa potrà e non potrà essere giocato fino alla fine del 2020.

Ricordiamo che i circuiti sono sospesi fino al 13 luglio, il giorno dopo la finale di Wimbledon, torneo annullato per la prima volta dal 1945.