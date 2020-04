Mutua Madrid Open: Ci sarà anche Rafael Nadal nel torneo virtuale. Al via anche Murray e Kiki Bertens

Il Mutua Madrid Open ha annunciato altri quattro nomi per la prima edizione del suo torneo virtuale, che si giocherà dal 27 al 30 aprile sulla PlayStation 4 e con il gioco World Tennis Tour.

Oltre a Rafael Nadal e Kiki Bertens, sono garantite anche la presenza di Fiona Ferro e John Isner.

Ci saranno anche Andy Murray, Lucas Pouille, Carla Suárez Navarro e Angelique Kerber in questo primo torneo virtuale della storia.

Chi conquisterà i tornei di singolare maschile e femminile vincerà 150 mila euro e questa somma sarà donata ad un fondo che si baserà sull’aiutare i tennisti in difficoltà che non ricevono alcun compenso per colpa della pandemia di coronavirus.