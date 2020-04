TennisAtHome – Il meglio degli azzurri: Katowice 2015, Camila Giorgi spiazza Radwanska (VIDEO)

Tredicesimo appuntamento di LiveTennis.it con la rubrica #TennisAtHome – Il meglio degli azzurri, creata appositamente in questo periodo di stop dell’attività internazionale a causa dell’emergenza Coronavirus.

Restiamo nell’anno 2015, sicuramente uno dei più positivi per il movimento tennistico italiano: torneo WTA di Katowice, Camila Giorgi domina la padrona di casa Agnieszka Radwanska, allora n.9 del ranking mondiale, con lo score di 6-4 6-2, approdando in finale nella kermesse polacca per il secondo anno consecutivo (nel 2014 perse all’ultimo atto contro la francese Cornet, mentre nel 2015 si arrese alla slovacca Schmiedlova). Per la tennista marchigiana, che ci ha abituati a numerosi alti e bassi nel corso della sua carriera, quella con “Aga” è stata probabilmente una delle partite giocate con maggior concentrazione, attenzione e continuità.