Come battere il Coronavirus? La riproduzione “tennistica” del CT Reggio Emilia (VIDEO)

Bella iniziativa del Circolo Tennis Reggio Emilia che, grazie alla trasformazione dei propri maestri in “attori”, ha pubblicato sui canali social un video nel quale viene spiegato, in versione tennistica, come vincere la battaglia con il Coronavirus.

L’epidemia, tra le altre cose, ha negato la possibilità al club reggiano di ospitare il tradizionale torneo Futures M25 dal prossimo 25 maggio: ATP e ITF, infatti, hanno sospeso ogni attività del circuito professionistico almeno fino al 13 luglio. Il circolo emiliano è ancora alla ricerca di una data utile per lo spostamento della manifestazione, vinta lo scorso anno da Pietro Rondoni.