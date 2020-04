TennisAtHome – Il meglio degli azzurri: San Pietroburgo 2015, Bolelli vince il 1° match con un Top-5 (VIDEO)

Undicesimo appuntamento di LiveTennis.it con la rubrica #TennisAtHome – Il meglio degli azzurri, attraverso la quale sarà possibile rivivere le migliori partite disputate dai giocatori italiani nei tornei del circuito professionistico.

Nel 2015, lo stesso anno in cui assieme a Fabio Fognini vinse gli Australian Open in doppio, Simone Bolelli si prese una grande soddisfazione in singolare nel torneo ATP 250 di San Pietroburgo: al secondo turno, il classe ’85 superò infatti in due set il ceco Tomas Berdych, allora numero 5 del ranking mondiale, con lo score di 7-6(5) 6-4 in quella che è stata l’unica affermazione in carriera contro un Top-5 in venticinque sfide complessive.