Emergenza Coronavirus: Libema Open e Bad Homburg cancellati. Stoccarda, Maiorca e Berlino alla ricerca di un possibile posticipo

Libema Open e Bad Homburg cancellati. Stoccarda, Maiorca e Berlino alla ricerca di un possibile posticipo.

L’evento che era in programma l’8 Giugno a ‘s-Hertogenbosch ha appena annunciato che l’edizione 2020 è stata cancellata in seguito anche delle decisioni prese dalla ATP e WTA.

Il direttore Hunze ha dichiarato che “la salute dei giocatori, staff e visitatori è la nostra prima priorità. Per cui l’unica decisione giusta è quella di posticipare il torneo al prossimo anno.

Questa decisione stabilisce chiarezza per ognuno in un periodo in cui non c’è l’umore di partecipare a grandi eventi.”

I biglietti rimarranno validi per l’edizione del 2021.

Il torneo di Bad Homburg invece ha dichiarato nel suo sito che l’evento “è stato posticipato al prossimo anno e i biglietti rimarranno validi fino a quella edizione che si terrà dal 20 al 26 Giugno 2021.” A breve sarà possibile avere il rimborso, su richiesta.

Sia il torneo di Stoccarda che quello di Maiorca e pure quello di Berlino stanno valutando se sia possibile posticipare i tornei giocandoli sempre nel 2020. E promettono di tenere informato il pubblico di eventuali decisioni maturate.

