Coronavirus: prolungata la sospensione dei circuiti ATP e WTA. Si ripartirà dal 13 luglio

In concomitanza alla cancellazione del torneo di Wimbledon, ATP e WTA hanno fatto sapere di aver preso la decisione congiunta di prolungare la sospensione dei tornei del circuito maggiore (inclusi i Challenger e i tornei ITF) fino al 13 luglio. L’emergenza Coronavirus non dà tregua: il mondo del tennis, a questo punto, si interroga sulle possibilità di ripresa delle attività in piena estate anche se, al momento, non sembrano esserci le condizioni per ripartire in totale sicurezza.

Il circuito ATP, oltre a Wimbledon, perde Stoccarda, ‘S-Hertogenbosch, Queen’s, Halle, Maiorca e Eastbourne. Il circuito WTA, invece, non potrà contare sui tornei di ‘S-Hertogenbosch, Nottingham, Berlino, Birmingham, Bad Homburg, Eastbourne e Bastad (WTA 125k). Vista la superficie di gioco (erba), la cancellazione non è ancora ufficiale per molti di questi tornei ma uno spostamento all’ultima parte della stagione è da considerarsi praticamente impossibile.