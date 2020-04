Wimbledon 2020 ufficialmente cancellato

Addio all’edizione 2020 dei Championships. Come previsto, è uscito da pochi minuti il comunicato dell’All England Club, che riportiamo.

È con grande rammarico che il consiglio principale dell’All England Club (AELTC) e il comitato di gestione dei Championships abbiano deciso oggi che i Championships 2020 saranno annullati a causa di problemi di salute pubblica legati all’epidemia di coronavirus. I 134th Championships saranno invece messi in scena dal 28 giugno all’11 luglio 2021.

Nella nostra mente è stata soprattutto la salute e la sicurezza di tutti coloro che collaborano per far svolgere Wimbledon: il pubblico nel Regno Unito e visitatori da tutto il mondo, i nostri giocatori, ospiti, membri, personale, volontari, partner, appaltatori e residenti locali – nonché la nostra più ampia responsabilità nei confronti degli sforzi della società per affrontare questa sfida globale al nostro modo di vivere.

Dall’emergenza dell’epidemia di coronavirus (COVID-19) a gennaio, abbiamo seguito le indicazioni del governo del Regno Unito e delle autorità sanitarie pubbliche in relazione alle nostre operazioni durante tutto l’anno, oltre a sviluppare una comprensione della probabile traiettoria dell’epidemia nel Regno Unito. Ciò ha permesso di analizzare l’impatto delle restrizioni governative sul solito inizio in aprile dei preparativi significativi richiesti per organizzare i Campionati, alla data originale del 29 giugno, o in una data successiva nell’estate del 2020.

Queste considerazioni sono in particolare legate alle preoccupazioni sollevate dalle riunioni di massa e alla pressione sui servizi medici e di emergenza, nonché alle restrizioni dei movimenti e dei viaggio sia nel Regno Unito che nel mondo. Con la probabilità che le misure del governo continuino per molti mesi, riteniamo che dobbiamo agire in modo responsabile per proteggere il gran numero di persone necessarie per preparare i Champhionships da rischi – dall’allenamento di ragazzi e ragazze con palla a migliaia di funzionari, giudici di linea, steward, giocatori, fornitori, mezzi di comunicazione e appaltatori che si riuniscono per i motivi AELTC – e allo stesso modo considerare che le persone, le forniture e i servizi legalmente richiesti per organizzare i Campionati non sarebbero disponibili in nessun momento quest’estate, quindi decidendo rinvio.

A seguito di una serie di deliberazioni dettagliate su tutto quanto sopra, è opinione del Comitato di gestione che la cancellazione di The Championships sia la migliore decisione nell’interesse della salute pubblica e che essere in grado di fornire certezza prendendo questa decisione ora, piuttosto che in diverse settimane, è importante per tutti coloro che sono coinvolti nel tennis e nei campionati. I membri del pubblico che hanno pagato i biglietti di Wimbledon di quest’anno riceveranno il rimborso e gli verrà offerta la possibilità di acquistare i biglietti per lo stesso giorno e il tribunale dei Campionati 2021. Comunicheremo direttamente con tutti i possessori dei biglietti

Inoltre, abbiamo tenuto conto dell’impatto che questa decisione avrà su coloro che si affidano ai Championships – compresi i giocatori e la comunità di tennis in Gran Bretagna e in tutto il mondo – e stiamo sviluppando piani per supportare questi gruppi, lavorando in partnership con l’LTA e gli altri organi di comando del tennis globale. Questo vale anche per il nostro personale leale, al quale prendiamo molto seriamente le nostre responsabilità.

Ian Hewitt, presidente di AELTC, ha commentato: “Questa è una decisione che non abbiamo preso alla leggera e lo abbiamo fatto con il massimo rispetto per la salute pubblica e il benessere di tutti coloro che lavorano per ogni edizione di Wimbledon. Abbiamo pesato molto sulle nostre menti che la messa in scena di The Championships è stata interrotta solo in precedenza dalle guerre mondiali, ma, a seguito di un’attenta e approfondita considerazione di tutti gli scenari, riteniamo che sia una misura di questa crisi globale che alla fine è la decisione giusta per annullare i campionati di quest’anno e concentrarci invece su come possiamo utilizzare l’ampiezza delle risorse di Wimbledon per aiutare quelli delle nostre comunità locali e non solo. I nostri pensieri sono con tutti coloro che sono stati e continuano a essere influenzati da questi tempi senza precedenti. ”

Richard Lewis CBE, Amministratore delegato di AELTC, ha commentato: “Sebbene in qualche modo questa sia stata una decisione difficile, crediamo fermamente che non sia solo nel migliore interesse della società in questo momento, ma fornisce anche certezza ai nostri colleghi nel tennis internazionale dato l’impatto sugli eventi tennistici su erba nel Regno Unito e in Europa e sul più ampio calendario del tennis. Abbiamo apprezzato il supporto di LTA, ATP, WTA e ITF nel prendere questa decisione, e i nostri amici e partner che organizzano eventi su erba così importanti nella costruzione di Wimbledon. Vorrei ringraziare il governo del Regno Unito e le autorità sanitarie pubbliche per la loro guida e il loro sostegno e faremo tutto il possibile per aiutare i loro sforzi nell’affrontare la crisi

“Infine, vorrei ringraziare tutti coloro che amano Wimbledon per la loro comprensione di queste circostanze uniche e indiscutibilmente difficili. È la tua passione per i Campionati che ha plasmato il nostro evento nel corso degli anni e continuerà a farlo, e non vediamo l’ora di preparare un fantastico Campionato per il 2021. ”

I nostri sforzi si concentreranno ora sul contributo alla risposta alle emergenze e sul sostegno alle persone colpite dalla crisi del coronavirus. Abbiamo iniziato a distribuire attrezzature mediche e offerto l’uso delle nostre strutture al Servizio sanitario nazionale e alla London Resilience Partnership, la raccolta di agenzie a Londra che combattono la battaglia contro COVID-19. Stiamo collaborando con le autorità locali di Merton e Wandsworth, in particolare per la distribuzione di alimenti, e stiamo distribuendo forniture di cibo attraverso la nostra partnership con City Harvest.”.

