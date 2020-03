Per la WTA si giocherà solo quando sarà cessata la pandemia e non c’è alcuna data per il ritorno in campo (e scarica le tenniste bisognose)

La WTA vuole estendere il calendario anche nei mesi di Novembre e Dicembre a causa dell’attuale interruzione dei circuiti per colpa della pandemia di coronavirus.

Sia ATP che WTA vogliono tornare in campo il più presto possibile, ma una scadenza non può essere fissata: «Speriamo di tornare in campo il più presto possibile. Non lo faremo fino a quando la sicurezza non sarà totale per tutti i giocatori, gli spettatori e tutto lo staff che lavora nei tornei e che non rischi di essere infettato dal coronavirus “, ha affermato la WTA.

L’organizzazione si rammarica di non aver la possibilità di aiutare le tenniste che non ricevono denaro perché non ci sono tornei da affrontare:

“Sarebbe stato positivo trovare un modo in cui le tenniste maggiormente in difficoltà potessero essere ricompensate come meritano, ma purtroppo ci sono troppe tenniste coinvolte e sfortunatamente, la WTA non ha risorse sufficienti per occuparsene direttamente”.

Fonte: Reuters