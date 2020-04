Cancellato il torneo di Wimbledon: in precedenza era successo solo per le due Guerre Mondiali

La notizia più attesa è arrivata puntuale nella giornata odierna, mercoledì 1° aprile: l’edizione 2020 del torneo di Wimbledon, originariamente in programma dal 29 giugno al 12 luglio, non avrà luogo a causa dell’emergenza Coronavirus.

La decisione, nell’aria ormai da diverse settimane, è stata presa dagli organizzatori che, allo stesso tempo, hanno comunicato le date in cui sarà disputato l’evento il prossimo anno: si comincerà il 28 giugno, il 10 luglio si terrà la finale femminile mentre il giorno successivo sarà il turno della finale maschile.

I Championships, la cui prima edizione risale al lontano 1877 (Spencer Gore superò William Marshall all’ultimo atto, in quel periodo si giocava esclusivamente il torneo maschile), vennero interrotti dal 1915 al 1918 e dal 1940 al 1945 in occasione della Prima e della Seconda Guerra Mondiale. Questa volta non è un conflitto ad interrompere il più importante evento tennistico della Gran Bretagna, bensì il COVID-19: è l’undicesima volta, dal momento della sua nascita, che il torneo di Wimbledon è costretto a sparire dal calendario per una situazione d’emergenza.