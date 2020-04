TennisAtHome – Il meglio degli azzurri: Australian Open 2015, il trionfo di Bolelli/Fognini (VIDEO)

Ottavo appuntamento di LiveTennis.it con la rubrica #TennisAtHome – Il meglio degli azzurri, tramite la quale sarà possibile rivivere le partite più emozionanti disputate dai tennisti italiani nei tornei del circuito professionistico.

Il 2015 fu un anno importante, per l’Italia, nei tornei dello Slam: in apertura di stagione, infatti, Simone Bolelli e Fabio Fognini si laurearono campioni nel doppio maschile agli Australian Open, diventando la prima coppia azzurra dell’era Open a vincere un Major. Questa affermazione, seguita da diversi altri risultati di spessore, consentì al duo italiano di qualificarsi per le ATP Finals di specialità.