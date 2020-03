La bella iniziativa di Madison Keys

Bella iniziativa di Madison Keys.

L’americana ha creato un’iniziativa a scopo benefico chiamata “Kindness in crisis”: una piattaforma che si occupa delle persone più bisognose dal punto di vista finanziario in questo momento così drammatico.

Dichiara l’americana: “Siamo in un momento in cui molti di noi stanno vivendo paura e isolamento, quindi ho voluto fare un passo avanti, offrire il mio aiuto, anche se è soltanto un piccolo gesto. Durante la scorsa settimana, questa idea si è diffusa cosi tanto che ora stiamo regalando buoni regalo VISA alle persone che combattono contro questo virus.

L’obiettivo che ho con il resto degli atleti è quello di raccogliere quanti più soldi possibili per alleviare tutto il male che il COVID-19 ci ha portato.

Sono lieta che WTA Charities abbia deciso di collaborare con la nostra iniziativa permettendo di aiutare persone in un momento davvero difficile.”