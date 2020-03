John Millman: “penso che non si giocherà a tennis per molto tempo”

John Millman, numero 43 della classifica ATP, non ha grandi speranze di poter ritornare a giocare a tennis nel prossimo futuro. L’australiano ritiene che Wimbledon non si giocherà e ha dubbi sul resto della stagione.

“Dobbiamo essere molto uniti durante questa pandemia. Penso che non si giocherà a tennis per molto tempo, la lotta ora è cercare di restare a casa, per cercare di sopravvivere durante questa dura fase.”

“Credo che Wimbledon venga annullato o rinviato, nella migliore delle ipotesi penso che si potrebbe giocare ad agosto o settembre. Ma non è una cosa triste, so che ci sono molti australiani che stanno molto peggio di me. Quando parliamo della salute delle persone, dobbiamo mettere tutto in secondo piano, stiamo affrontando un problema molto serio ”, ha dichiarato il numero tre australiano in un’intervista al quotidiano ‘The Age’.