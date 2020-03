Dominic Thiem tra videochiamate e videogiochi

Dominic Thiem, numero tre del mondo, è uno dei tanti tennisti che sono fermi al palo per colpa del coronavirus.

Thiem nella giornata di ieri ha parlato tramite i social della difficoltà nel rimanere senza allenamento per circa due settimane.

“Va tutto bene. Sto facendo ciò che è possibile fare a casa in un momento come questo. Tanta PlayStation, molte chat virtuali con gli amici. Parlo con Nicolas Massu quasi ogni giorno e, naturalmente, con Dennis [Novak] ”, ha rivelato l’austriaco, che ha persino recitato una piccola prosa per il suo migliore amico. “Posso stare anche senza tennis ma non senza Dennis”, ha confessato, ammettendo che gli manca molto il suo amico, che è una specie di fratello.

Dominic ricorda che i giocatori sono tutti alla pari. “Nessuno può allenarsi o giocare. È un male per tutti, ma siamo tutti nella stessa situazione ”.

Thiem ha anche raccontato alcuni dettagli sui suoi giochi per PlayStation con Alexander Zverev. “Sono stato in contatto con lui per organizzare un torneo a FIFA. Ha giocato per tre o quattro anni molto bene. Gioca anche a calcio molto bene. È un buon attaccante”.