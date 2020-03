Le settimane da n.1 di Novak Djokovic congelate. Per Brad Gilbert è sbagliato non contarle ““So che ai fan di Federer non piacerà quello che sto per dire, ma penso che le settimane di Djokovic dovrebbero contare”

È uno dei grandi temi del momento (tralasciando l’epidemia mondiale di coronavirus): con le classifiche mondiali congelate, anche le settimane di Novak Djokovic ai vertici della classifica mondiale sono state interrotte, almeno fino a comunicazioni diverse.

Il serbo, 32 anni, aveva completato 282 settimane al primo posto nella classifica ATP e ora è a sole quattro settimane da Pete Sampras e 28 dal detentore del record, Roger Federer.

Brad Gilbert, ex tennista ed ex allenatore tra gli altri di Andy Roddick, Andre Agassi e Andy Murray, ritiene che sia ingiusto che le settimane di Djokovic smettano di contare dal momento in cui la classifica è stata congelata (almeno fino alle 7 giugno). “So che ai fan di Federer non piacerà quello che sto per dire, ma penso che le settimane di Djokovic dovrebbero contare. Era in vantaggio e dovrebbe essere premiato per aver vinto più punti degli altri nei 12 mesi precedenti la sospensione del circuito. “