Tennisti in crisi: arriva la petizione dei giocatori

E’ gia arrivata a 650 firme la petizione promossa dalla tennista Shapatava, n.371 del ranking WTA, per sollecitare l’ITF la WTA e l’ATP a farsi carico della situazione economica di moltissimi tennisti/e di bassa classifica che non hanno le riserve finanziarie per affrontare mesi di stop del tennis.

“Usualmente ognuno guadagnava giocando partite per i club, facendo il coach o vincendo i premi dei tornei. In una situazione di blocco totale, non c’è più nessuna di queste entrate. Non c’è sicurezza finanziaria” ha detto la Shapatava in una recente intervista. ” Non mancano le risorse per le necessità primarie, ma ci sono comunque costi per un tennista che si devono continuare a pagare. Anche chi ha delle riserve, e non sono tanti, si ritroverà alla ripresa delle attività con pochi soldi per viaggiare fino ai tornei in programma, dopo aver dato fondo alla cassa personale. E molti saranno costretti ad abbandonare il tennis. Capisco che ci sono problemi più grandi nel mondo, e auguro ogni bene a tutti, ma questo non significa che i piccoli problemi scompaiono”.

L’ITF ha già comunicato che si riunirà con urgenza per valutare le iniziative da prendere in merito.

Il presidente dell’ATP ha detto invece che si potranno prendere delle decisioni “una volta nota la durata della crisi pandemica e quando riprenderà il Tour”.

Un Grazie a Mandrake