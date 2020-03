La nuova gaffe di Stefanos Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas ha molto tempo libero, come la stragrande maggioranza delle persone in questo momento, e sembra che non riesca a usarlo in modo molto proficuo. Ieri, per esempio, il 21enne greco ha iniziato la giornata cercando di “vendere” una stampante sui social media.

L’idea iniziale sarebbe stata quella di promuovere un marchio che lo sponsorizza – lo pubblicizza in molti dei video sul suo canale YouTube (molto seguito) – ma dopo essere stato criticato per quell’azione, ha finito per provare a modificare quanto diceva cambiando versione: il greco avrebbe donato metà del valore della stampante (che sarebbe andata a chiunque offrisse più denaro) a un’associazione che lavora con i bambini bisognosi.

Il risultato di questo nuovo tweet è stato ancora più critico, con molti dei suoi fan che si chiedevano perché non avesse donato l’intero importo.

Ore dopo – probabilmente dopo che il suo agente ha notato tutto quello che stava accadendo – Tsitsipas ha eliminato tutti i tweet sull’argomento.

Ricordiamo che Stefanos Tsitsipas, negli ultimi mesi ha deciso di abbandonare i social media mentre era in competizione nei tornei, ma la quarantena sembra aver interrotto questa “disintossicazione dai social media”.