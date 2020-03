Roger Federer e sua moglie Mirka donano quasi 1 milione di euro per l’emergenza coronavirus

Uscito da un lungo periodo di silenzio, dopo l’operazione subita, per sensibilizzare gli elvetici sull’importanza di restare a casa, Roger Federer ha ora deciso di dare un aiuto tangibile alla popolazione svizzera.

Roger e sua moglie Mirka Vavrinec hanno comunicato di aver devoluto in beneficenza un milione di franchi (circa 950 mila euro) per le famiglie più bisognose in Svizzera.

“Il nostro contributo è un inizio. Speriamo che altri ci seguano. Insieme, possiamo superare questa crisi! Restate sani!”